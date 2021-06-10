В Азербайджане открылись моллы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане открылись крупные торговые центры и моллы, сообщает в четверг Trend.
Соответствующее решение подписал 26 мая премьер-министр Али Асадов.
В соответствии с решением, в Азербайджане с 10 июня возобновляется деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся на их территории детских, других развлекательных центров и кинотеатров.
Напомним, что работа моллов в Азербайджане была приостановлена с 00:00 23 марта 2020 года.
Представляем вниманию читателей фоторепортаж о первом дне работы моллов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)
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