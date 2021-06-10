Минздрав Азербайджана о важности вакцинации от COVİD-9 граждан из группы риска

БАКУ /Trend/ - Гражданам, входящим в группу риска, важно пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сказала член Рабочей группы при министерстве здравоохранения Азербайджана Наиля Дашдамирова, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что первыми должны вакцинироваться граждане с сахарным диабетом и эндокринными заболеваниями.

"Они входят в группу риска", - сказала Дашдамирова.

Напомним, что в Азербайджане вакцинация от коронавируса началась 18 января.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)