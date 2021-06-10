В Азербайджане выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 281 заболевший, трое человек скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 327 907 человек вылечились, 4 951 – скончался, число активных больных составляет 2 134.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 8 618 тестов, в целом за все время пандемии – 3 597 849 тестов.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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