Семье шехида Асафа Насибова предоставлена квартира в Абшеронском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семья Асафа Сафарали оглу Насибова, ставшего шехидом в боях за территориальную целостность Азербайджана, обеспечена жильем при поддержке социального партнера.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, отцу шехида Сафарали Насибову при участии сотрудника Агентства социальных услуг и частного бизнесмена - социального партнера Мушвига Гасанова были вручены документы на приобретенную в новопостроенном многоквартирном доме в Абшеронском районе двухкомнатную квартиру.

Было отмечено, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, в этом году за счет государства семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено до трех тысяч квартир и частных домов. Согласно плану на этот год, лицам из этой категории населения уже предоставлены 500 квартир.

Представители частного сектора, исходя из принципов социальной ответственности и солидарности, также вносят свой вклад в расширение жилищной программы, охватывающей семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны. Наглядный пример тому - предоставление сегодня новой квартиры семье шехида Асафа Насибова.

Сафарали Насибов отметил внимание и заботу Президента Азербайджана о семьях шехидов. Он также поблагодарил за предоставленную новую квартиру.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)