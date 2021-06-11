Восстановительно-консервационные работы в «Чыраг-гала» завершатся до конца года – Минкультуры Азербайджана (ФОТО) (версия2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:17)

БАКУ /Trend/ - Восстановительно-консервационные работы в памятнике-крепости «Чыраг-гала» V-VI веков, расположенного на территории Шабранского района, завершатся к концу этого года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня министр культуры Анар Керимов в ходе медиа-тура, организованного для ознакомления с проделанной работой.

По его словам, работы по реставрации и консервации этого исторического памятника начались в июле 2019 года.

«От леса к крепости проложена дорога шириной 2 метра и длиной 530 метров, реконструирован пришедший в негодность мост, восстановлены разрушенные части главной башни, проложена дорога по скалам между мостом и крепостью, созданы навесные деревянные ступени», – отметил Анар Керимов.

Он подчеркнул, что есть планы включить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с «Чыраг-гала», и другие оборонительные сооружения.

Министр отметил, что восстановление крепости осуществляется в непростых условиях: «В связи с этим хочу поблагодарить работающих здесь мастеров. Хочу также отметить, что к восстановлению и консервации крепости были привлечены местные специалисты. Приглашенные из-за рубежа эксперты высоко оценили проделанную работу», – сказал Анар Керимов.

Министр добавил, что ведутся работы по расширению туристических возможностей памятника-крепости «Чыраг-гала», и концепция, созданная в связи с этим, будет обнародована в ближайшее время.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)