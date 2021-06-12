В Азербайджане названа дата полной выплаты всех пенсий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июня полностью завершится выплата всех пенсий, в том числе лицам с правом на пенсию на льготных условиях, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госфонд социальной защиты.

Отметим, что в январе - мае 2021 года выплаты пенсионерам в целом составили 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что на 4,5 процента (84,1 тысячи манатов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)