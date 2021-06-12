ЕВРО-2020: В Баку встречаются команды Уэльса и Швейцарии

БАКУ /Trend/ - В рамках чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) в Баку начался второй матч группы А, сообщает в субботу Trend.

На Бакинском олимпийском стадионе Швейцария встречается с Уэльсом.

Остальные три игры группы А также состоятся в Баку.

Бакинский олимпийский стадион примет четыре матча чемпионата Европы 2020 года по футболу. Три из них – это матчи группы А: Швейцария – Уэльс (12 июня), Турция – Уэльс (16 июня) и Швейцария – Турция (20 июня).

Четвертьфинал ЕВРО-2020 пройдет в Баку третьего июля, начало игры - в 18:00 по местному времени.

Отметим, что ЕВРО-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, и вчера в Риме состоялась первая игра группы А, в которой встретились Италия и Турция. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу итальянцев.

Напомним, что в прошлом году чемпионат Европы по футболу был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)