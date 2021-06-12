В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 204 человека вылечились, два - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 335 126 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328 398 человек, умерли - 4 953, число активных больных составляет 1 775.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 746 тестов на коронавирус, а в целом с начала пандемии - 3 615 110.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)