В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека

Общество 12 июня 2021 16:40 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлен 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 204 человека вылечились, два - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране в целом выявлено 335 126 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них вылечились 328 398 человек, умерли - 4 953, число активных больных составляет 1 775.

За последние сутки в Азербайджане проведено 8 746 тестов на коронавирус, а в целом с начала пандемии - 3 615 110.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека - Gallery Image
В Азербайджане выявлен 61 случай заражения COVID-19, выздоровели 204 человека - Gallery Thumbnail
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