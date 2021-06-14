Стали известны арбитры матча Уэльс-Турция в Баку в рамках ЕВРО-2020

БАКУ /Trend/ - Назначены арбитры на матч группы А ЕВРО-2020 Уэльс-Турция, который состоится 16 июня на Бакинском олимпийском стадионе в рамках второго тура чемпионата.

Как сообщает в понедельник Trend, на матч назначена судейская бригада из Португалии. Главному арбитру игры - португальцу Артуру Диашу на боковых линиях будут ассистировать Руи Тавареш и Пауло Соареш.

Резервным арбитром назначен поляк Бартош Франковски. За монитором VAR главному арбитру будет помогать португалец Жоа Пинейру.

Стартовый свисток прозвучит 16 июня, в 20:00.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)