Посол Дании: деятельность Carlsberg Azerbaijan способствует укреплению отношений между Азербайджаном и Данией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 14 июня посол Дании в Турции и Азербайджане Дэнни Аннан и почетный консул Дании в Баку Арно Гувер посетили пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan в рамках официального визита г-на Аннана в Баку.

Гостей приветствовал Вячеслав Мальцев, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan и представители топ-менеджмента компании. Команда Carlsberg ознакомила гостей с процессом пивоварения в Carlsberg Azerbaijan, затронула ситуацию в пивоваренной отрасли и поделилась инвестиционными планами компании. Г-н Аннан подчеркнул доверие азербайджанскому рынку, оказанное компанией новыми инвестициям в бизнес страны. Кроме того, посол Аннан высоко оценил деятельность Carlsberg Azerbaijan в развитии и укреплении отношений между Азербайджаном и Данией и перспективы бизнеса Carlsberg в Азербайджане.

Стороны обсудили Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Carlsberg Azerbaijan в мае 2021 года, и отметили важность открытого и эффективного диалога между правительством и бизнесом, а также сотрудничества, направленного на развитие экономики страны.

Г-н Аннан подчеркнул усилия Carlsberg Azerbaijan в области устойчивого развития. Партнерство компании в пилотном проекте «Чистый Сумгаит» и экологическом движении «Всемирный день очистки побережья» – прекрасные примеры эко-инициатив, предпринятых в рамках программы устойчивого развития Carlsberg Group ЦЕЛЬ 4 НОЛЯ: ВМЕСТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО.

Встреча завершилась дегустацией локальных и глобальных брендов Carlsberg Group. Гости высоко оценили качество производимого в Азербайджане пива и отметили его экспортные перспективы.



Вячеслав Мальцев, генеральный директор Carlsberg Azerbaijan: «Мы очень рады принимать г-на Дэнни Аннана и г-на Арно Гувера на нашем предприятии. Мы верим, что присутствие Carlsberg в Азербайджане будет способствовать дальнейшему улучшению и укреплению отношений между Азербайджаном и Данией».

Дэнни Аннан, Посол Дании в Азербайджане: «Я высоко ценю сегодняшний визит в Carlsberg Azerbaijan. Во время визита я стал свидетелем высокой вовлеченности и преданности компании Азербайджану. Пиво, производимое на этом заводе, не только обеспечивает локальный рынок, но и имеет большой экспортный потенциал для Азербайджана, который прикладывает усилия для создания новых рабочих мест и диверсификации экономики».