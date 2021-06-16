TikTok, Brawl Stars, Roblox: «Лаборатория Касперского» выяснила, в какие приложения дети чаще всего заходят с мобильных устройств

БАКУ/Trend/ - «Лаборатория Касперского» проанализировала, в каких мобильных приложениях дети по всему миру проводили больше всего времени с ноября 2020-го по апрель 2021 года включительно*. Пальма первенства принадлежала YouTube, его доля составила около трети (32%) от всего объёма времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях. Примерно пятую часть (18%) занял WhatsApp и ещё 15% — TikTok.

Также в топ-10 вошли игровые приложения Brawl Stars (8%), Roblox (7%), Among us (4%) и Minecraft (2%), браузер Chrome (6%), социальная сеть Instagram (5%) и мессенджер Viber (5%).

Статистика поисковых запросов показала, что наиболее часто на всех языках мира дети искали на YouTube** имена блогеров или названия каналов, связанные с видеоиграми. Их интересуют летсплеи, лайфхаки и обзоры новых персонажей. Самыми популярными англоязычными игровыми каналами были в прошедшие полгода MrBeast Gaming, PewDiePi и Aphmau.

По-прежнему популярными категориями поисковых запросов на YouTube остаются «Музыка» и «Фильмы, мультфильмы и ТВ-шоу». Чаще всего искали мультфильмы «Леди Баг и Супер-Кот», «Гравити Фолз», «Щенячий патруль», «Отель Хазбин» и «Cвинка Пеппа», а из видео — трейлеры к ещё не вышедшему фильму «Годзилла против Конга», недавно выпущенной «Лиге справедливости Зака Снайдера» и минисериалу «ВандаВижен», а также сериалы «Кобра Кай» и «Очень странные дела». Что касается телевизионных шоу, самые распространённые запросы на английском языке звучали как ‘the voice kıds’, а на немецком — ‘hilf mir’, ‘krass schule’ и ‘berlin tag und nacht’.

Доля мемов среди поисковых запросов была относительно небольшой, около 2%, при этом видео с «польской коровой» (Dancing Polish Cow 10 Hours), лидировавшее в этой категории, набрало больше 18 млн просмотров.

«Дети по всему миру, и в Азербайджане в том числе, используют мобильные устройства в первую очередь для общения и поиска развлекательного и образовательного контента. Хочется отметить, что они не только смотрят, но и сами активно создают видео, а в процессе осваивают программы монтажа и обработки звука. В топе мобильных приложений также находятся четыре видеоигры, но всё же для игр пока остаются в приоритете стационарные компьютеры и консоли. Дети с интересом пробуют новые сервисы, но нужно помнить, что туда, куда идут все, идут и злоумышленники, поэтому важно, чтобы родители рассказали, что такое конфиденциальная информация и почему не надо выкладывать свой номер телефона и адрес в сеть, а также научили пользоваться настройками приватности в каждом новом аккаунте», — напоминает Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Решение Kaspersky Safe Kids помогает родителям защитить детей в интернете. Оно совместимо со всеми популярными платформами: Windows, macOS, Android и iOS. Продукт позволяет родителям быть в курсе того, как долго ребёнок находится в интернете, какие сайты посещает и какие публикации оставляют на его странице в соцсетях. Кроме того, Kaspersky Safe Kids умеет определять текущее местоположение ребёнка благодаря функции геолокации, а функция «Безопасный поиск на YouTube» позволяет оградить его от сомнительного видеоконтента на популярном сайте, дополняя штатные возможности сервиса.

* По данным анонимизированной статистики Kaspersky Safe Kids о количестве часов, проведённых детьми в приложениях на устройствах под управлением Android. За 100% принималась сумма часов, проведённых в десяти самых популярных приложениях, а процентное распределение зависит от количества часов, проведённых в каждом из приложений.

** Анонимизированные данные по поисковым запросам на платформе YouTube. За 100% принят топ-1000 поисковых запросов, собранных на YouTube за период с ноября 2020 года по апрель 2021 года включительно. Популярность темы — доля относящихся к ней запросов.