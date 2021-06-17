Дорожная полиция Азербайджана прокомментировала утверждения о скрытых радарах на дорогах

БАКУ /Trend/ - В последнее время в соцсетях и на некоторых сайтах появились утверждения о том, что якобы Дорожная полиция устанавливает на дорогах скрытые радары, часто меняет дорожные знаки с максимально допустимой скоростью движения и штрафует водителей, даже если они и не нарушили ПДД. Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на управление.

В сообщении отмечается, что эти утверждения являются необоснованными, так как радары - спецтехника с функциями фото- и видеорегистрации - интегрированы в центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции. Информация о совершении административных проступков в режиме реального времени передается в эту систему.

В соответствии с законом "О дорожном движении", для сообщения о наличии радаров на дорогах должны устанавливаться сервисные указатели "Информационный стенд" и дополнительные указатели, либо указатель "Ограничение максимально допустимой скорости". Они размещаются на расстоянии 150-1000 метров от соответствующего радара вне населенных пунктов, а в населенных пунктах – на расстоянии 50-200 метров перед радарами, говорится в сообщении.

Стационарные радары или мобильные, установленные в патрульных автомобилях, используются во многих странах мира. Водители, зная об этом, предпочитают не нарушать ПДД.

Благодаря этим мерам в последние годы в Азербайджане уменьшилось число ДТП и количество смертельных исходов и травм в результате аварий, отмечается в сообщении.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)