БАКУ / Trend/ - За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 556 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 25 546, вторую дозу получили 13010 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 877 878, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 885 031, вторую дозу получили 992 847 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )