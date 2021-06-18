Минобразования Азербайджана анонсировало сертификацию учителей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сертификация учителей в Азербайджане будет организована в конце нынешнего года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.
Учителя будут заранее проинформированы о сертификации.
В настоящее время для подготовки к ней проходят тестовые экзамены.
Сертификация будет организована в два этапа - тест и собеседование, в ходе которого будет вестись видеосъемка.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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