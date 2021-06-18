Минобразования Азербайджана анонсировало сертификацию учителей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сертификация учителей в Азербайджане будет организована в конце нынешнего года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Учителя будут заранее проинформированы о сертификации.

В настоящее время для подготовки к ней проходят тестовые экзамены.

Сертификация будет организована в два этапа - тест и собеседование, в ходе которого будет вестись видеосъемка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)