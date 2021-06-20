В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, вылечились 88 человек

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, 88 заболевших вылечились, один человек скончался, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане было выявлено 335 493 случая заражения коронавирусной инфекцией, 329 550 человек вылечились, 4 962 – скончались, число активных больных составляет 981 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведен 7 581 тест на COVID-19, всего с начала пандемии – 3 675 862 теста.