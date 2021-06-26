В Азербайджане определены правила применения свидетельства о добровольном медстраховании

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Форму свидетельства о добровольном медицинском страховании и правила его применения», сообщает в субботу Trend.

Согласно правилам, свидетельство о добровольном медстраховании - это документ, гарантирующий медицинскую помощь на всей территории Азербайджана, независимо от места жительства, а также на территории других государств, с которыми Азербайджан заключил договор в сфере медстрахования, в объеме, не меньшем указанного в Программе медицинского страхования.

Свидетельство выдается в порядке, установленном договором о добровольном медицинском страховании. Оно утверждается в единой форме и действует на всей территории Азербайджана.

При обращении в медучреждение за медицинской помощью необходимо предъявлять свидетельство и удостоверение личности.

Отметим, что в связи с новыми правилами аннулировано решение Кабмина «Об утверждении формы свидетельства о медицинском страховании и правилах его применения».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)