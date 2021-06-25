Стали известны результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты централизованных вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, подведомственные министерству образования Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

Абитуриенты могут ознакомиться с результатами экзаменов посредством "личного кабинета" на портале sy.edu.az.

Срок выбора лицея или гимназии истекает в 17:00 пятого июля.

Обращения в связи с результатами вступительных экзаменов принимаются до 29 июня на [email protected]

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)