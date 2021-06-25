Личный состав Минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею почетного захоронения (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - Сегодня, в канун Дня Вооруженных сил Азербайджана, личный состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею почетного захоронения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на военное ведомство.
Была почтена память героических сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и к их могилам были возложены цветы.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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