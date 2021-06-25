Личный состав Минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Сегодня, в канун Дня Вооруженных сил Азербайджана, личный состав Министерства обороны посетил Вторую Аллею почетного захоронения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на военное ведомство.

Была почтена память героических сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и к их могилам были возложены цветы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)