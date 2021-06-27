Завтра в Азербайджане будет до 42 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ожидается северо-восточный ветер, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью +23...+26°C, днем +36...+39°C, местами +40°C, в Баку – ночью +24...+26°C, днем +37...+39°C.
Атмосферное давление будет ниже нормы – 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 50-60, днем – 30-35 процентов.
На пляжах Абшерона температура морской воды составит +26...+28°C.
Завтра в регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах днем ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью +21...+26°C, днем +37...+42°C, в горах – ночью +15...+20°C, днем +28...+33°C.
(Редактор: Надир Насиров)