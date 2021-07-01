Бакметрополитен прокомментировал информацию о якобы повреждении вагонов, отправленных из России в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен прокомментировал информацию, распространившуюся в соцсетях о якобы повреждении в пути вагонов для метро, отправленных из России в Баку.

Вагоны находятся в процессе доставки в Баку и никаких проблем в связи с этим нет, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Общественность будет проинформирована о прибытии новых вагонов в электродепо "Нариманов" дополнительно, добавил он.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)