Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала Агдама и Физули (версия 2)
(первая версия в 12:44)
БАКУ /Trend/ - Разрабатываются концепции оценки туристического потенциала городов Агдама и Физули.
Об этом сказал на пресс-конференции завсектором развития регионального туризма Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в настоящее время эти концепции охватывают города, а в дальнейшем они будут направлены на оценку туристического потенциала районов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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