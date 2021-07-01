На суде по делу еще 13 армянских террористов в Баку зачитано обвинительное заключение (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс над членами еще одной террористической вооруженной группировки, состоящей из граждан Армении - Карапетяна Рафика Робертовича, Голаяна Гургена Ованнесовича, Тадевосяна Грайра Сержевича, Малояна Вагаршака Мерожановича, Егиазаряна Сасуна Сейрановича, Варданяна Арсена Араиковича, Бахрикяна Вахагена Эдиковича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Диланяна Армена Вазгеновича, Мартоняна Манука Ованесовича, Анбарданяна Мелсома Карапетовича, Микаэляна Андраника Вазгеновича и Григоряна Феликса Аршаковича, сообщает в четверг Trend.

На процессе под председательством судьи Азада Меджидова прокурор зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что обвиняемые, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства, создали незаконное вооруженное формирование.

Вооруженная группа из 13 человек незаконно пересекла государственную границу Азербайджана 17 ноября прошлого года и заняла позиции в лесном массиве на территории поселка Гадрут Ходжавендского района.

До 13 декабря 2020 года члены группы осуществили здесь подрывную деятельность, совершили нападения на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары, предприняли другие террористические действия, угрожающие жизни и здоровью людей, в целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана, либо международными организациями.

На процессе было заявлено о том, что если в ходе судебного следствия вина обвиняемых будет доказана, то они могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 14 до 20 лет или к пожизненному заключению.

На суде был объявлен перерыв, после которого обвиняемые будут давать показания.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)