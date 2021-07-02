Глава TƏBİB назвал планируемый срок завершения вакцинации от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса. Ежедневно граждане получают в среднем более 80 тысяч доз вакцины. Мы планируем завершить вакцинацию до осени.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в ближайшее время охват вакцинацией в Азербайджане будет расширен, и поставлена цель - довести количество вводимых доз вакцины до 100 тысяч в сутки.

"Для этого все наши структуры координируют свою деятельность. В настоящее время в Азербайджане используются четыре вакцины от коронавируса. Это препарат Coronovac китайской компании Sinovac, доставленные в Азербайджан в рамках COVAX Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, а также "Спутник V". Азербайджан - одна из немногих стран, где доступны четыре вакцины. Граждане уже получили свыше 3,5 миллиона доз препарата, и этот показатель стремительно приближается к четырем миллионам. В настоящее время вакцинация проводится среди лиц старше 18 лет. Наша основная цель - завершить вакцинацию до осени", - сказал Байрамлы.

По его словам, вакцинация - самый радикальный и верный способ борьбы с пандемией.

"Последние научные исследования подтверждают это. Все вакцины, которые мы используем, эффективны и безопасны. Препараты Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и Sinovac одобрены ВОЗ. Представлены документы для одобрения еще одной вакцины. Одобрение этих препаратов является гарантией их безопасности. Разумеется, мы начали с вакцины Sinovac, основываясь на результатах третьей фазы клинических испытаний, проведенных в странах мира, в том числе и в братской Турции. На более позднем этапе вакцинация должна охватить все группы населения. Призываю наших граждан принять активное участие в этом процессе", - сказал Байрамлы.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)