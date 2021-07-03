БАКУ /Trend/ - УЕФА наградила Бакинский Олимпийский стадион.

Как сообщает в субботу Trend, Бакинский Олимпийский стадион был удостоен награды от имени заместителя генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти в связи с тем, что несмотря на короткие временные промежутки между тремя матчами в рамках чемпионата Европы и жаркую погоду, травяное покрытие стадиона находилось в идеальном состоянии.

Отметим, что на Бакинском Олимпийском стадионе уже прошли три игры групповой стадии ЕВРО-2020, который был отложен в прошлом году из-за пандемии. На сегодня в Баку запланирована последняя игра в рамках четвертьфинала мундиаля.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)