Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Как отмечается, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев принял находящуюся с визитом в Азербайджане российскую делегацию во главе с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. На встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Открывая встречу, Теймур Мусаев подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами в этой сфере осуществляется в рамках включающего 16 статей «Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки» между министерствами здравоохранения Азербайджана и России от 18 июня 2001 года.

Теймур Мусаев отметил успешное сотрудничество между двумя странами и выразил российской стороне признательность за поддержку в борьбе с пандемией, предоставление тестов и вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.

Врио министра здравоохранения Азербайджана напомнил, что летом прошлого года нашу страну с визитом посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко с бригадой специалистов, работающих в области коронавируса нового типа, и ценные рекомендации российских специалистов внесли свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране.

Теймур Мусаев также напомнил, что 15 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония открытия Бакинского филиала лучшего российского медицинского вуза в международном рейтинге, что стало возможным благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева и инициативе Первого вице-президента Азербайджана, выпускницы и почетного профессора Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Мехрибан Алиевой.

В своем выступлении министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сотрудничество между двумя странами в области здравоохранения реализуется в соответствии с решениями Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Указав на успешное взаимодействие двух стран в области здравоохранения, Михаил Мурашко особо подчеркнул деятельность Бакинского филиала Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, первый выпуск которого состоялся в этом году.

Затем Теймур Мусаев и Михаил Мурашко подписали обновленное соглашение о сотрудничестве между нашими странами в области здравоохранения и медицинской науки.

В подписанном документе содержится информация о «Дорожной карте по развитию приоритетных направлений сотрудничества в сфере здравоохранения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на 2021–2024 годы».

В Дорожной карте отражены направления сотрудничества: инфекционные и неинфекционные заболевания; переподготовка медицинских кадров; установление прямых связей между научно-исследовательскими институтами; налаживание связей между научно-медицинскими учреждениями и сообществами и др.

Помимо этого, в документе отражено проведение мероприятий: взаимные учебные визиты, обмен информацией в области развития медицины и фармации; обмен специалистами путем проведения мастер-классов и семинаров на приоритетные темы здравоохранения и др.

Отметим, что Дорожная карта была разработана министерствами здравоохранения России и Азербайджана в рамках их компетенции с целью реализации Протокола 19-го совещания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанного 27 апреля 2021 года в Москве.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)