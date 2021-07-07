В воинской части ГПС Азербайджана состоялось открытие мемориальной доски памяти пограничников, погибших в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воинской части Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана состоялось открытие мемориальной доски памяти военнослужащих ГПС, погибших в Отечественной войне.

Как сообщили в среду Trend в ГПС, на гранитной доске, созданной для увековечения памяти военнослужащих, пожертвовавших своей жизнью за территориальную целостность нашей страны, выгравированы фотографии и имена пограничников, героически погибших в Отечественной войне. У мемориальной доски был поднят государственный флаг Азербайджана.

На церемонии был исполнен гимн Азербайджана, участники церемонии минутой молчания почтили память шехидов, возложили венки и цветы к мемориальной доске.

Выступивший на мероприятии начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что героизм шехидов Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны и освобождение наших священных границ, вызывает беспрецедентное чувство гордости за нашу историческую победу в войне за справедливость и правое дело.

Было отмечено, что под руководством величайшего полководца нашей истории, Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева пограничники успешно выполнили боевые задачи в Отечественной войне, завершившейся Великой Победой Азербайджана над Арменией.

Также было сказано, что учреждение Дня памяти и Дня Победы, различных орденов, медалей и почетных званий, создание Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы соответствующими указами и распоряжениями главы государства имеют исключительно важное значение с точки зрения высокой оценки отваги наших шехидов и пропаганды их героизма.

Было подчеркнуто, что особая оценка службы азербайджанских пограничников Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вдохновила личный состав на новые победы, и память о наших героях, сражавшихся насмерть в священной войне, будет вечной и незабвенной.

В завершение церемонии пограничникам, награжденным согласно распоряжениям главы государства за отвагу и героизм при освобождении Суговушана, Джебраильского, Зангиланского, Ходжавендского районов и города Шуша, были вручены ордена и медали.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)