Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Турция намерена провести третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC за рубежом.
Как передает в четверг Trend, об этом написал в Twitter глава Института здравоохранения Турции (TÜSEB) Эрхан Акдоган.
Он сообщил, что продолжаются переговоры в этом направлении с дружественным и братским Азербайджаном.
Ранее в Турции были успешно завершены два этапа клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC. Третий этап клинических испытаний стартовал 22 июня. В его рамках эта вакцину получат 40 800 добровольцев.
Планируется, что третий этап клинических испытаний будет завершен осенью этого года.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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