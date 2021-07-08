Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане

Общество 8 июля 2021 12:33 (UTC+04:00)
Третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC от COVID-19 может быть проведен и в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Турция намерена провести третий этап клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC за рубежом.

Как передает в четверг Trend, об этом написал в Twitter глава Института здравоохранения Турции (​TÜSEB) Эрхан Акдоган.

Он сообщил, что продолжаются переговоры в этом направлении с дружественным и братским Азербайджаном.

Ранее в Турции были успешно завершены два этапа клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса TURKOVAC. Третий этап клинических испытаний стартовал 22 июня. В его рамках эта вакцину получат 40 800 добровольцев.

Планируется, что третий этап клинических испытаний будет завершен осенью этого года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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