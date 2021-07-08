В Азербайджане подвели итоги мониторингов соблюдения правил карантина в местах религиозного поклонения

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по работе с религиозными структурами Азербайджана подвел итоги мониторингов, проведенных в местах религиозного поклонения в связи с соблюдением правил карантинного режима.

Как сообщили в четверг Trend в госкомитете, для предотвращения заражения коронавирусом с марта 2020 года в Азербайджане было ограничено проведение массовых мероприятий, в том числе религиозных церемоний, в закрытых помещениях.

С этого дня госкомитет совместно с Управлением мусульман Кавказа и другими структурами провел обсуждения в связи с контролем за выполнением решений Кабмина касательно соблюдения правил карантина, организовал мониторинги и просветительскую работу.

В ходе мониторингов были выявлены единичные случаи нарушения установленных правил. По каждому из них в рамках законодательства приняты соответствующие меры.

Согласно постановлению Кабинета министров от 26 мая 2021 года, с 10 июня при определенных условиях разрешена деятельность мест религиозного поклонения, и общественность была проинформирована о соответствующих правилах. После этого была проведена необходимая работа по проверке соответствия мечетей правилам карантинного режима, даны рекомендации по устранению недостатков.

Проведенные до настоящего времени мониторинги показали, что в мечетях и других местах религиозного поклонения в целом соблюдаются правила карантина. Молитвенные дома регулярно дезинфицируются религиозными общинами, представители которых также следят за соблюдением правил в связи с численностью верующих на церемониях, ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)