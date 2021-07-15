Госагентство Азербайджана трудоустроило свыше 47 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана трудоустроило за последние шесть месяцев 47 400 человек.

Как сообщили в четверг Trend в ведомстве, из общего числа трудоустроенных граждан 21 487 были привлечены к оплачиваемым общественным работам, 167 - обеспечены работой в рамках софинансирования зарплатной программы. Также 118 человек прошли курсы профподготовки.

В отчетный период 1 570 гражданам были назначены страховые выплаты по безработице.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)