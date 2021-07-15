Контракт с Beta может быть расторгнут – глава Госслужбы экобезопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате проверки факт вырубки деревьев на арендованном компанией Beta участке лесного фонда в лесу Хафтони, расположенном в Лянкяранском районе Азербайджана, был подтвержден и работа была немедленно остановлена.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде. По его словам, в настоящее время территория инспектируется.

«В связи с этим фактом в ближайшее время будет принято решение в рамках законодательства. Контракт с Beta может быть расторгнут», – сказал Хикмет Ализаде.

Он добавил, что случаи вырубки лесов были всегда, но если в предыдущие годы объем вырубки достигал 55 000 кубических метров, то сейчас этот показатель сократился до 10 тыс. кубометров: «Таким образом, предотвращена вырубка 45 тысяч кубометров леса».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)