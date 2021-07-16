Азербайджанский комитет против пыток посетил изолятор СГБ

БАКУ /Trend/ - Председатель Азербайджанского комитета против пыток Турал Гусейнов посетил места временного содержания и следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщил Trend сам Турал Гусейнов.

По его словам, во время посещения он поинтересовался условиями содержания находящихся там лиц.

«Целью визита было изучение условий содержания, обращения с задержанными, уровня защиты их прав. Я ознакомился с продовольственным обеспечением, осмотрел камеры, индивидуально встретился с каждым из задержанных, поинтересовался их проблемами, а также проинформировал об их правах и обязанностях. Они отметили, что не жалуются на условия содержания, питание и обеспечение», – сказал Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)