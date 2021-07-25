Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) вступает в борьбу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Trend.

Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа. На них будут разыграны медали в индивидуальном и командном многоборье, а также в отдельных дисциплинах – в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на разновысоких брусьях и бревне.

Сегодня, 25 июля, проходят квалификационные соревнования.

Отметим, что лицензия на Олимпиаду, завоеванная Мариной Некрасовой, стала первой в истории женской спортивной гимнастики Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)