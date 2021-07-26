Вакцинация - единственный способ борьбы с коронавирусом - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Вакцинация - единственный способ борьбы с коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, победа над коронавирусом станет возможна после вакцинации всего населения.

"Другого пути нет. Вакцина - приоритетный вопрос во всех странах. Этот вопрос остается приоритетным и в Азербайджане. Пройдя вакцинацию, мы должны внести свой вклад в дело скорейшего спасения от этой беды", - сказал Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)