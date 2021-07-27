В Азербайджане утверждены правила выдачи образовательных студенческих кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено Правило предоставления образовательных кредитов студентам за счет средств «Фонда образовательных студенческих кредитов».

Как сообщает во вторник Trend, в разъяснении к постановлению № 226 Кабинета министров говорится, что документ подготовлен в целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджана "О ряде мер по созданию и обеспечению деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов при министерстве образования Азербайджана".

Правило определяет виды студенческих образовательных кредитов и право их использования, требования к выдаче кредитов и применяемые льготы. Согласно правилу, есть социальный и стандартный виды студенческих кредитов. Социальные образовательные кредиты будут доступны только студентам из социально уязвимых семей. Существуют условия и требования для обоих видов кредитов.

Выдача кредитов будет осуществляться в виде перечисления образовательным учреждениям на основании кредитных договоров, заключенных со студентами в соответствии с генеральным соглашением, заключаемым между Фондом и уполномоченным банком. От студентов не будут требоваться залог и поручитель, студенческие кредиты страхуются. Попечительский совет утверждает максимальную сумму кредита и процентные ставки по студенческим кредитам. Также предусмотрена система льгот для стимулирования качества образования. Заявки для получения студенческих кредитов, регистрация, определение статуса и прав студентов и др. будут осуществляться через созданную в этих целях электронную информационную систему.

(Перевод: Турал Гараджаев)