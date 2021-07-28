Сегодня более 14 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 28 июля, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проводит вступительные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей в Баку, Гяндже, Агстафе, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Хачмазе, Нахчыване, Шамкире, Сумгайыте, на Абшероне, в Мингячевире, Загатале, Агджебеди, Кюрдамире, Сабирабаде, Джалилабаде, Масаллы и Губе.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, ожидается, что в экзаменах, которые начнутся в 10:00, примут участие 14 426 абитуриентов. Из них 9 421 будет сдавать экзамены по I группе специальностей.

Пропуск участников будет завершен за 15 минут до начала экзаменов.

Чтобы избежать скопления людей, было назначено разное время для входа в здания, где будут проходить экзамены. Время указано в пропускном листе.

Абитуриенты должны иметь при себе пропускной лист на экзамен, медицинскую декларацию о здоровье и оригинал документа, удостоверяющего личность, а именно:

а) удостоверения личности граждан Азербайджана (в том числе абитуриентов в возрасте до 16 лет);

б) разрешения, выдаваемые Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, и карты беженца, предоставляемые иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца.

(Редактор: Константин Шапиро)