Новости АМИ Trend на английском языке начали публиковаться на сайте авторитетной турецкой газеты Yenişafak (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Авторитетная турецкая газета Yenişafak на своей онлайн-странице начала публиковать новости АМИ Trend на английском языке.

Необходимо отметить, что в английской версии сайта Yenişafak теперь публикуются новости только АМИ Trend и государственного агентства «Анадолу».

Отметим, что ранее англоязычная газета Azernews и газета Yenişafak запустили первый азербайджано-турецкий медиапроект, в рамках которого в печатной версии газеты Azernews выделена отдельная страница для публикации турецких новостей в сферах политики, экономики, общества и культуры из газеты Yenişafak.

Проект призван внести вклад в дело дальнейшего развития азербайджано-турецких связей, в том числе в сфере медиа и обмена информацией.