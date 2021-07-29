Новости АМИ Trend на английском языке начали публиковаться на сайте авторитетной турецкой газеты Yenişafak (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Авторитетная турецкая газета Yenişafak на своей онлайн-странице начала публиковать новости АМИ Trend на английском языке.
Необходимо отметить, что в английской версии сайта Yenişafak теперь публикуются новости только АМИ Trend и государственного агентства «Анадолу».
Отметим, что ранее англоязычная газета Azernews и газета Yenişafak запустили первый азербайджано-турецкий медиапроект, в рамках которого в печатной версии газеты Azernews выделена отдельная страница для публикации турецких новостей в сферах политики, экономики, общества и культуры из газеты Yenişafak.
Проект призван внести вклад в дело дальнейшего развития азербайджано-турецких связей, в том числе в сфере медиа и обмена информацией.
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Новости АМИ Trend на английском языке начали публиковаться на сайте авторитетной турецкой газеты Yenişafak (ФОТО)
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