В Азербайджане тестовые экзамены сегодня сдают более 3 тыс. учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня тестовые экзамены сдают 3 290 учителей по английскому и русскому языкам, а также музыке, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобразования.

В Азербайджане продолжаются тестовые экзамены в рамках конкурса по приему на работу учителей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)