Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт и члены его семьи совершили прогулку по Баку, сообщает в четверг Trend.

После посещения Центра Гейдара Алиева они побывали в Ичеришехер, осмотрели Девичью башню и Дворец Ширваншахов.

Ститт заявил, что он в восторге от прогулок по Баку и с нетерпением ждет, когда по возвращении на родину сможет рассказать своим соотечественникам о красоте столицы Азербайджана.

Он сказал, что верит в то, что в будущем Баку - город ветров посетит множество туристов из Оклахомы.

Отметим, что 27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом. В рамках визита ожидается его поездка в Зангиланский район.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)