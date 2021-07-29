Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт и члены его семьи совершили прогулку по Баку, сообщает в четверг Trend.
После посещения Центра Гейдара Алиева они побывали в Ичеришехер, осмотрели Девичью башню и Дворец Ширваншахов.
Ститт заявил, что он в восторге от прогулок по Баку и с нетерпением ждет, когда по возвращении на родину сможет рассказать своим соотечественникам о красоте столицы Азербайджана.
Он сказал, что верит в то, что в будущем Баку - город ветров посетит множество туристов из Оклахомы.
Отметим, что 27 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором американского штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом. В рамках визита ожидается его поездка в Зангиланский район.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)