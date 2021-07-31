Первая группа противопожарного подразделения МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первая группа противопожарного подразделения МЧС из 100 человек, отправленная в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, прибыла в турецкую провинцию Мугла.

Как сообщает Trend, самолет с самолет с первой группой пожарных приземлился в аэропорту Мугла Даламан в 23:10 по турецкому времени.

Профессиональные и опытные пожарные из первой группы полностью оснащены индивидуальными средствами для тушения пожаров.