Первая группа противопожарного подразделения МЧС Азербайджана прибыла в Турцию (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первая группа противопожарного подразделения МЧС из 100 человек, отправленная в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения, прибыла в турецкую провинцию Мугла.
Как сообщает Trend, самолет с самолет с первой группой пожарных приземлился в аэропорту Мугла Даламан в 23:10 по турецкому времени.
Профессиональные и опытные пожарные из первой группы полностью оснащены индивидуальными средствами для тушения пожаров.
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