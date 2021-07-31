В Азербайджане названа дата проведения повторных экзаменов по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Информация в связи с повторными тестовыми экзаменами, которые будут организованы в рамках конкурса по трудоустройству учителей на 2021/2022 учебный год в Азербайджане, отправлена ​​на личные страницы кандидатов.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, третьего августа будут проведены экзамены для учителей азербайджанского языка и литературы, а четвертого - для учителей начальных классов.

Отметим, что регистрация на повторные экзамены проводилась 28-30 июля, и за этот период ее прошел 4 091 человек.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)