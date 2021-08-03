В Лянкяранском районе возник лесной пожар, к тушению привлечен вертолет

БАКУ /Trend/ - В службу 112 МЧС Азербайджана поступила информация о возникновении пожара в лесополосе в труднопроходимой местности с горным рельефом вблизи села Моложа Лянкяранского района.

Как передает во вторник Trend, к тушению пожара привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны, а также вертолет авиационного отряда.

В настоящее время оперативные и неотложные меры по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)