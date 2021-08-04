В Азербайджане вырос размер адресной соцпомощи

БАКУ /Trend/ - В июле 2021 года в Азербайджане средний размер адресной государственной социальной помощи на одну семью вырос с 231,9 до 259,3 маната.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственном фонде социальной защиты.

Это на 11,8 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что при назначении адресной соцпомощи за основу берется критерий нуждаемости, который для каждого члена семьи определен в размере 170 манатов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)