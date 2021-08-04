Функция «сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха» теперь в мобильных приложениях банков

Желающие сделать пожертвование в Фонд Возрождения Карабаха теперь могут легко сделать это, используя мобильные приложения сразу нескольких азербайджанских банков.

Такая функция появилась в приложениях мобильного банкинга от Bir Bank (Kapital Bank), а также Международного банка Азербайджана (ABB), Unibank, Pasha Bank, Express Bank и Rabita Bank.

Новая функция доступна в разделе “Xeyriyyəçilik” (Благотворительность) приложений, как пользователям платформы iOS, так и Android. Возможно перечисление любой суммы.

Таким образом каждый сможет легко и быстро оказать свою посильную поддержку процессу восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Процесс упрощения способов осуществления пожертвований будет продолжаться.

Банковские приложения на платформе İOS:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Birbank

Unibank

Rabitə Bank

Paşa Bank

Umico

Express Bank

Приложения на платформе Android:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Birbank

Unibank

Rabitə Bank

Paşa Bank

Umico

Express Bank

Вебсайты:

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı

Kapital bank

Paşa Bank

Express Bank

Напомним, что помимо вышеупомянутых мобильных приложений, пожертвования в Фонд Возрождения Карабаха можно сделать также посредством порталов онлайн-платежей Hesab.az, Hökumət ödəniş portalı, Easy Payment, Portmanat и E-pul, а также на официальном сайте Фонда по адресу https://qdf.gov.az/iane-et/.

Фонд Возрождения Карабаха, учрежденный Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, оказывает финансовую поддержку принимаемым мерам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, превращению их в процветающий регион с устойчивой экономикой, привлечению инвестиций, развитию партнерства между государственным и частным сектором.

Фонд также представляет собой платформу, обеспечивающую проведение необходимых коммуникационных кампаний внутри страны и за рубежом.