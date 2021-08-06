Азербайджанская гимнастка представила упражнение с обручем в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, на которых Азербайджан представляет Зохра Агамирова, сообщает в пятницу Trend. По итогам квалификации десять гимнасток, показавших лучший результат, попадут в финал индивидуального многоборья.

Результат выступления азербайджанской грации за композицию с обручем составил 23.000 балла. Ранее Агамирова продемонстрировала упражнение с мячом (23.400 балла).

На данный момент, по результатам двух упражнений, Зохра Агамирова занимает четвертое промежуточное место (46.400 балла). Далее азербайджанской грации предстоит продемонстрировать упражнения с лентой и булавами.

Агамирова впервые участвует в Олимпийских играх. Лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио Зохра Агамирова завоевала на организованном в нашей стране в 2019 году чемпионате мира по художественной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева)