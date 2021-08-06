Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 6 августа 2021 10:08 (UTC+04:00)
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, главе ведомства было доложено, что учебный полигон строится в целях повышения профессиональной подготовки личного состава воинских частей, дислоцированных в высокогорной местности.

Согласно плану подготовки войск, квалифицированные инструкторы на полигоне будут проводить тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности.

В сообщении отмечается, что министр поинтересовался ходом работ, проводимых на полигоне, который строится для выполнения учебных стрельб из оружия различного калибра и учебно-тренировочных задач экипажами бронетехники, и дал соответствующие поручения.

(Перевод: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Министр обороны Азербайджана осмотрел строящийся учебный полигон в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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