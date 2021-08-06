Рафаэль Агаев в полуфинале Олимпиады в Токио (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев вышел в полуфинал летней Олимпиады-2020 в Токио.

Как передает в пятницу Trend, Агаев, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, одержал победу в третьем поединке в рамках Олимпиады, одолев казахстанца Нурканата Ажиканова со счетом 3:2.

Таким образом Агаев вышел в полуфинал Олимпиады, одолев трех соперников в трех поединках. Ему предстоит встретиться с итальянцем Луиджи Бусой.

Отметим, что ранее азербайджанский каратист одержал уверенную победу над австрийским спортсменом Цуниари Яхиро со счетом 5:0.

До этого Агаев в своем первом поединке в рамках Олимпиады с немецким спортсменом Николасом Битчем одержал победу со счетом 2-1.

(Автор:Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Коснтантин Шапиро)