Названа дата начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 августа начнется прием в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год.
Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, данный процесс будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.
Онлайн-регистрация заявок родителей (иных законных представителей детей) для приема в группы дошкольной подготовки начнется 10 августа в 11:00, а процедура выбора школ - 12 августа в 11:00.
Процесс по приему в группы дошкольной подготовки завершится 14 сентября в 18:00.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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