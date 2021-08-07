Названа дата начала приема в группы дошкольной подготовки в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 10 августа начнется прием в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных школ на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, данный процесс будет осуществляться через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az.

Онлайн-регистрация заявок родителей (иных законных представителей детей) для приема в группы дошкольной подготовки начнется 10 августа в 11:00, а процедура выбора школ - 12 августа в 11:00.

Процесс по приему в группы дошкольной подготовки завершится 14 сентября в 18:00.

(Перевод: Турал Гараджаев)