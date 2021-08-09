Погиб лейтенант азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Девятого августа во время занятий с боевой стрельбой на полигоне Учебно-тренировочного центра азербайджанской армии произошел несчастный случай, в результате которого погиб лейтенант Бабаев Ильгар Руфат оглу.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны, причины происшествия выясняются.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования членам семьи и близким погибшего военнослужащего.

(Перевод: Турал Гараджаев)