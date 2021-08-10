В Азербайджане начался прием детей в группы дошкольной подготовки
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 10 августа начался прием детей в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных школ на 2021/22 учебный год.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, этот процесс осуществляется посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az.
Процедура выбора школ начнется 12 августа, в 11:00. Прием онлайн - обращений родителей (или иных законных представителей детей) в связи с группами дошкольной подготовки завершится 14 сентября, в 18:00.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @ElchinMehdiyev
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Израильские журналисты стали свидетелями разминирования на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
В танковых и механизированных соединениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана начался новый учебный период (ФОТО/ВИДЕО)
Использовано около 17% средств, выделенных из бюджета на восстановление освобожденных земель - минфин Азербайджана
На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов – Распоряжение
Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)
Впервые за 48-летнюю историю! Представитель Азербайджана стал лауреатом Грушинского фестиваля в России
Узбекистан внесет свой вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана – Минэнерго Узбекистана (Эксклюзив)