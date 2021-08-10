В Азербайджане начался прием детей в группы дошкольной подготовки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 10 августа начался прием детей в группы дошкольной подготовки государственных общеобразовательных школ на 2021/22 учебный год.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, этот процесс осуществляется посредством электронного портала www.mektebeqebul.edu.az.

Процедура выбора школ начнется 12 августа, в 11:00. Прием онлайн - обращений родителей (или иных законных представителей детей) в связи с группами дошкольной подготовки завершится 14 сентября, в 18:00.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev