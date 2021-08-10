В Азербайджане начался прием студентов в профессиональные учебные заведения

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане стартовал процесс приема студентов в профессиональные учебные заведения на 2021-2022 учебный год.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве образования, прием студентов в заведения профессионального образования будет осуществляться в электронном виде на бесплатной основе. Желающим получить профессиональное образование необходимо зарегистрироваться на платформе portal.edu.az 10-20 августа. Обратиться могут лица с общим или полным средним образованием.

В этом году будет осуществляться прием студентов на 21 260 мест по 120 специальностям в 66 профессиональных учебных заведениях. План приема увеличен на 9,6 процента по сравнению с прошлым годом.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @ElchinMehdiyev